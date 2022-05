Danskproduceret thriller i Cannes: Betagende og rædselsvækkende

”Holy Spider” er instrueret af dansk-iranske Ali Abbasi, der er uddannet på Det Danske Filminstitut. Den er baseret på en sand historie.

Abbasi har tidligere tiltrukket sig opmærksomhed med filmen ”Grænse”.

- Men han vil blive endnu mere kendt, når først chokket har lagt sig (over denne film, red.), skriver The Telegraphs anmelder.

Han kalder også filmen en ”sikker kontrovers-magnet”.

”Holy Spider” følger en kvindelig journalist, der bevæger sig i den hellige by Mashhads underverden. Her udforsker hun drabene på flere prostituerede. Drabene er begået af en seriemorder, som vil rense gaderne for syndere.