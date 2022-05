»Det stiller vi os ret uforstående overfor. Flere forpligtelser og snærende bånd er direkte hæmmende for TV 2 i den meget intense konkurrencesituation, vi befinder os i,« konstaterer den adm. direktør for TV 2, der med aftalen også får indforskrevet en større økonomisk forpligtelse over for filmbranchen herhjemme.

»Nu vil vi kigge nærmere på de enkelte dele i aftalen, men samlet set er medieaftalen ikke den opbakning til TV 2, vi havde ønsket os – tværtimod. Derudover er det ærgerligt, at det endte med en smal medieaftale, da det reducerer forudsigeligheden i en tid med store omvæltninger,« lyder det fra Anne Engdal Stig Christensen.