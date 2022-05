»Setz dich hin, mein Schatz,« siger hun og tapper sofasædet. Han sætter sig. Der er langt ned. Han tager hendes hånd og klapper den. Deres hus har været til salg i en uge. For 375.000 kr. og med 27.000 kr. i udbetaling kan de 120 kvadratmeter inklusiv det meste af krimskramset og pillefyret blive en andens. Det skal helst ske inden vinter. Ingen af de to har længere kræfterne til at slæbe læs efter læs af træpiller fra gaden og ind i huset.