»Der er noget dejligt taktilt over at skrible i en notesbog. En anden sanselighed og faktisk også en anden refleksion, fordi man bliver tvunget til at sænke farten, mens man skriver. Faktisk har min notesbog spillet en ikke helt uvæsentlig rolle i tilblivelsen af min nye roman,« fortæller Christian Mørk og nikker ned mod den orange solnedgang, der pryder romanens forside.