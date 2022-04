Will Smith udelukkes fra Oscarshow i ti år efter lussing

Will Smith har allerede trukket sig fra Oscar-akademiet, efter at han gav komikeren Chris Rock en lussing ved årets Oscar-uddeling, hvor Rock var vært.

Han har undskyldt for, at han gav Chris Rock en lussing, efter at komikeren fortalte en vittighed om, at Will Smiths hustru er kronraget.

Smiths hustru, Jada Pinkett Smith, lider af sygdommen alopecia areata, som også kaldes pletskaldethed og kan medføre, at man mister håret. Det er grunden til, at hun har kronraget sig.

Der er fredag aften dansk tid ikke umiddelbart nogen kommentar fra Will Smith. Men han har tidligere sagt, at han vil acceptere den straf, som akademiet giver ham.