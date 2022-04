05/04/2022 KL. 08:00

Nordisk Film spenderer et tocifret millionbeløb på at bygge en helt speciel scene

Skuespillere og scenografer får snart mulighed for at indtage en verden af LED-skærme i et studie i Valby. Målet med det teknologiske syvmileskridt er at skabe mere kreative og bæredygtige filmoplevelser i Norden.