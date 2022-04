Politiet stod klar til at anholde Will Smith efter lussing

Will Packer siger, at politiet øjeblikkeligt begyndte at tale om at anholde Smith og sagde, at der var tale om en voldsgerning.

- De sagde, at der var tale om vold. De sagde, de ville tage ham, at de var klar til at tage ham med det samme, at han (Chris Rock, red.) kunne anmelde ham, at han kunne ... Altså, de fremlagde ligesom mulighederne, siger Will Packer i morgenfjernsynsprogrammet Good Morning America.

Men det var ikke noget, som Chris Rock var interesseret i.

- Chris var ... Han var meget afvisende over for de muligheder. Han sagde, at han havde det fint, siger Will Packer.