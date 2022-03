Chris Rock bearbejder stadig lussingen fra Oscar-showet

Rock understregede hurtigt, at stand up-showet var færdigskrevet, allerede inden Oscar-optøjerne, der forløb søndag aften i Hollywood.

- Jeg har ikke en stor bunke materiale om det, der skete, så hvis det er det, I er kommet for at høre, skal I vide, at showet her allerede blev færdigskrevet inden sidste weekend, sagde han.

- Jeg er stadig ved at bearbejde det, der skete. På et eller andet tidspunkt kommer jeg til at tale om det. Og det bliver både seriøst og sjovt, sagde Rock.

Will Smith vandt en Oscar for Bedste Mandlige Hovedrolle for sin skildring af patriarken Richard Williams i filmen ”King Richard”, der handler om tennissøstrene Serena og Venus Williams.