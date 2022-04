Billy Summers har fået at vide, at det kan trække ud, før den anklagede bliver ført til domhuset. Så Summers, der er kendt for både sine præcise skud og sin evne til derefter at forsvinde sporløst, går i gang med at sikre sig.

Summers er ikke bare en tilfældig lejemorder, han er en højt dekoreret marinekorpsveteran fra Irakkrigen. Han har en kontrakt med sig, selv om han kun dræber onde mennesker.