28/03/2022 KL. 16:00

For abonnenter

»Han skal aflevere sin Oscar tilbage og udelukkes på livstid«

Chefredaktøren for filmmagasinet Ekko og formanden for Danske Filmkritikere undrer sig begge over, at Will Smith ikke blev smidt ud under Oscar-showet. Det ville have sendt et stærkt signal - men Hollywood gjorde det modsatte, lyder det.