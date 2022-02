»Jeg har ikke lagt skjul på over for bestyrelsen, at mit 25-års jubilæum var en milepæl for mig og et naturligt tidspunkt for mig at indstille karrieren på,« udtaler han.

Christian Gether, som har været direktør for kunstmuseet Arken i Ishøj, har valgt at gå på pension.

Klagen var rettet mod en leder i laget lige under Christian Gether. Kort efter fratrådte den pågældende leder, og konsulentfirmaet Crecea blev sat til at gennemføre en undersøgelse af arbejdsmiljøet.

Hans afgang kommer efter længere tids kritik af arbejdsmiljøet på Arken. Jyllands-Posten kunne i november afsløre, at 20 anonyme medarbejdere havde klaget til Arkens ledelse og bestyrelse over et »psykisk terroriserende« arbejdsmiljø præget af trusler, nedsættende og sexistiske bemærkninger og manipulation.

Undersøgelsen, hvis resultater blev lagt frem for ca. tre uger siden, viste, at halvdelen af Arkens godt 100 ansatte gennem 18 måneder har været vidne til krænkende handlinger, bl.a. »truende adfærd, fratagelse af arbejdsopgaver, tidspres, direkte/indirekte trusler om fyring og uønsket seksuel opmærksomhed«. 32 pct. af medarbejderne havde oplevet at blive ydmyget eller gjort til grin på arbejdspladsen og 30 pct. havde oplevet at blive råbt ad eller være mål for vrede eller »raserianfald«.

Arkens nytiltrådte bestyrelsesformand, Eva Hofman-Bang, betegnede det som »røde flag« og slog fast, at hun nu ville deltage tættere i det daglige arbejde, end hvad der er normalt for en bestyrelsesformand i et forsøg på at få forbedret arbejdsmiljøet.

»Man kan ikke sige, at alle problemer er løst nu, det tager noget tid. Man skal prøve at finde sig til rette i den nye situation, som er, at der er kommet en hel masse arbejdsmiljømæssige problemer frem. På den anden side er det udtryk for et fantastisk engagement fra medarbejderne, at de er så ærlige og kommer frem med deres kritikpunkter, så vi kan løse dem i fællesskab,« sagde han til Jyllands-Posten.

Forleden skrev Politiken så, at Gether i sin tid som direktør har købt tre værker til museet fra sin søns galleri. Det fik direktøren og bestyrelsesformanden til at annoncere, at man ville indføre habilitetsregler.

Venter på en afløser

Christian Gether meddeler, at han ikke træder tilbage, før der er fundet en afløser.

»Jeg kunne ikke drømme om at efterlade Arken uden en ny kaptajn ombord,« lyder det.

Eva Hofman-Bang, som sad i bestyrelsen i en længere årrække, før hun for nylig blev valgt som formand, siger i pressemeddelelsen, at Arkens succes i høj grad skyldes Christian Gether.

Han overtog posten som direktør i 1997, året efter at museet åbnede med direktør Anna Castberg ved roret. Hun blev fyret, efter at Jyllands-Posten afslørede, at hun havde løjet om sine meritter.