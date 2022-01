Danskere løber med priser på stor filmfestival i USA

Det oplyser produktionsselskabet Real Lava i en pressemeddelelse.

”The Territory” skildrer kampen, der kæmpes af et indfødt folkefærd i regnskoven Amazonas i Brasilien mod skovrydninger og brande.

Festivalen er et vigtigt springbræt for europæiske film, hvis de skal have en mulighed for at komme ind på markedet i USA.

Ifølge Sigrid Dyekjær har ”The Territory” nu fået det ”bedst mulige skudsmål”, inden den nu fortsætter ud i verden.

- Vi har store planer med filmens videre liv, for nu starter filmens internationale liv på de store festivaler, og samtidig søsætter vi nu en omfattende ”impact” kampagne, som skal få verden til at vende sig imod de uhyrligheder, som finder sted i Amazonas, siger hun i meddelelsen.