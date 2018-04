Dansker bliver hædret for kontroversiel fotoserie: »Det handler om at gøre det så smukt, rent og farligt som muligt«

De yngste af drengene er kun 10 år gamle. Deres største drøm er at blive berømte tyrefægtere og få lov til at kæmpe mod en rigtig tyr i en fyldt arena. De går på tyrefægterskole i Almería i Spanien, og hele deres liv handler om træningen.

Torsdag kårede organisationen World Press Photo vinderne af konkurencen om årets bedste pressebilleder. Danske Nikolai Linares fik en tredjeplads i kategorien for sportsbilleder for sin fotoserie "Boys and the Bulls", men serien fik mange hårde ord med på vejen på de sociale medier.

Fotoserien består af ni billeder, der viser en gruppe unge drenge, der træner til at blive tyrefægtere, og man ser dem bl.a. simulere rigtige tyrekampe med falske træningstyre.

Da serien blev nomineret tilbage i februar, lagde World Press Photo billeder fra serien op organisationens Instagram-profil. Det fik rigtig mange brugere op i det røde felt.

»At toturere et dyr har intet med sport at gøre,« skrev en af brugerne på instagram.

Flere af brugerne retter skarp kritik af World Press Photo og af Nikolai Linares. De mener, at billederne er med til at promovere dyremishandling.

»Hvis i virkelig vil undgå kontroverser, så opfør jer venligst som den vigtige kulturaktør I er på verdensplan og genovervej den etik, der ligger bag jeres udvalgte jury,« skriver en anden bruger til World Press Photo.

Nikolai Linares selv er ikke overrasket over, at billederne har skabt så meget røre.

»Men jeg synes også, at det er lidt misforstået, og jeg synes ikke, man har sat sig ordenligt ind i min fotohistorie, hvis man påstår, at drengene på billederne er mordere og dyremishandlere. Der er ikke nogen rigtige tyre på billederne, og serien handler i bund og grund om drengedrømme,« fortæller han.

Det er ifølge Nikolai Linares kun godt, hvis hans billeder kan være med til at skabe diskussion. Han er hverken for eller imod tyrefægtning og mener ikke at emnet er helt så sort/hvidt som mange af kritikerne udlægger det.

»Personligt synes jeg, det er en spændende kultur, som jeg blevet meget fascineret af. Det er fascinerende at se, hvor serisøst de tager det, og hvor meget det handler om at gøre det så smukt, rent og farligt som muligt. Det tror jeg, mange mænd og drenge kan sætte sig ind i,« forklarer han og tilføjer:

»Men jeg tror, tiden er løbet fra fænomenet.«

Jyllands-Postens fotochef, Brian Karmark, mener, at lige præcis det kontroversielle emne er med til at gøre billedserien stærk.

»Når en fotograf formår at komme så langt ind under huden på en kontroversiel kultur, som virkelig deler vandene, så begynder det at blive rigtig interessant,« forklarer han.

Desuden er serien ifølge Brian Karmark virkelig flot fotograferet og fortjener klart en tredjeplads.

»Det er tydeligt, at han har brugt lang tid sammen med de her drenge og har en god kontakt til dem. Det er ikke bare noget der lige er lavet på en eftermiddag,« siger han.

Det var en belgiske fotograf ved navn Alain Schroeder, der vandt sportskategorien med en billedeserie af børn, der træner til at blive jockeyer.

