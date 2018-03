Købte billede på auktion for 60 kroner - nu er det et tocifret millionbeløb værd

Da den 45-årige brite Justin Whiting i juli sidste år købte et lille billede via Ebay havde han en god fornemmelse. Men at det skulle vise sig, at dét kunne gøre ham til mangemillionær, havde han formentlig ingen anelse om.

Det var dette billede, som Justin Whiting erhvervede sig for blot 10 dollars. Foto: Justin Whiting/SWNS/Ritzau Scanpix

»Jeg så, at billedet var til salg for 10 dollars (ca. 60 kr., red.). Det var lidt utydeligt på hjemmesiden, men da jeg fik det, var det lidt mere tydeligt. Jeg tænkte, at det her kunne være et rigtigt billede,« forklarer Justin Whiting over for nyhedsbureauet SWNS og fortsætter:

»Jeg har været besat af amerikanske lovløse i mange år og læst masser af bøger og studeret deres ansigter. Billedet var identisk med et i min bog, men det var bare fuld størrelse. Det samme sagde alle mine venner, men jeg vidste, at jeg var nødt til at kontakte nogle eksperter.«

Efter den 45-årige brite tog kontakt til Will Dunniway, der er amerikansk ekspert i billeder fra 1900-tallet, viste det sig, at hans billede var et originalt portræt af Jesse James, som var en kendt amerikansk lovløs.

Jesse James, der levede fra 1847-1882, hvor han blev myrdet, var særdeles kendt, mens han levede, og er sidenhen blevet en noget nær legendarisk skikkelse.

Han var udover at være bank- og togrøver også det formentlig mest berømte medlem af James Younger-banden, som efter den amerikanske borgerkrig udførte en række bankrøverier, hvor de ansatte eller andre, der var til stede i bankerne, indimellem blev dræbt.

Med billedet af den dengang 14-årige Jesse James i sin varetægt, fik Justin Whiting at vide, at det ifølge Will Dunniway er 17 mio. kr. værd i dag.

Efterfølgende har briten sendt billedet til Kent Gibson, der er retsmedicinsk ekspert, og som tidligere har hjulpet med at identificere materiale for FBI.

Han har ifølge SWNS bekræftet, at billedet af Jesse James kan indbringe Justin Whiting en god slat penge.

»Al held og lykke til Justin. Et originalt fotografi af forbryderen Billy the Kid blev i 2015 solgt for fem mio. dollars (ca. 30 mio. kr., red.), så alt er muligt. Jesse James var en meget kendt forbryder, så det er selvfølgelig et meget værdifuldt billede,« siger Kent Gibson til SWNS.

Justin Whiting, der har været uden arbejde siden 2003, er ikke i tvivl om, om billedet skal sælges eller ej. Det skal det.

Og når det er blevet solgt, vil han købe sig et nyt hus samt en bil. Indtil det sker, ligger billedet ifølge ham trygt i et pengeskab hos en af hans kammerater.