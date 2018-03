Ægtepar fandt skjult skat under udskiftning af stråtag

Da et ægtepar skulle udskifte stråtaget på deres gamle slægtsgård på Als i Sønderjylland, fik de sig noget af en overraskelse.

Således fandt man nemlig en gammel blikdåse, der lå gemt i taget.

I den lå der 36 hundredkronesedler fra perioden 1924-1940. Det var formentlig mandens bedstefar, som i sin tid havde gemt pengesedlerne netop dér.

»Han havde jo oplevet Første Verdenskrig og ville sikre sig. Jeg tror, at pengene stammer fra dengang vejen til Fynshav og Guderup blev lagt sammen gennem min bedstefars marker, som i den forbindelse blev solgt til staten for et større beløb,« forklarer manden over for Bruun Rasmussen Kunstauktioner.

Bedstefaren var 60 år, da han pludseligt døde. Derefter har ingen formentlig kendt til pengenes eksistens samt deres gemmested.

Som det står skrevet, kunne pengesedlerne dengang indløses med guld i Nationalbanken. Foto: Bruun Rasmussen Kunstauktioner

De særlige pengesedler vil komme under hammeren på Bruun Rasmussen Kunstauktioners kommende møntauktioner.

»Vi har fået fornøjelsen af at sælge 34 af disse pengesedler, som er ganske velbevarede trods ca. 75 år i stråtaget. De bliver solgt over flere møntauktioner, og de første kommer under hammeren søndag den 1. april 2018,« oplyser Michael Fortnitz, chefnumismatiker hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner, i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Sedlerne er fra Guldstandardens tid og kunne indløses med guld i Nationalbanken, som der også står på dem. Guld var grundvolden for det danske pengevæsen i ca. 100 år, 1870’erne-1970’erne. De foregående 1.000 år var pengevæsnet generelt baseret på sølv.«