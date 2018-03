Danmarks måske dyreste sofa er blevet solgt på auktion

For 610.000 kr. siddekomfort. Bang.

Sådan lød hammerslaget onsdag hos Bruun Rasmussen Auktioner i København ved årets første designauktion. Det var en sofa af Flemming Lassen, der trak det svimlende beløb hjem og samtidig slog rekord.

For aldrig før har auktionshuset solgt så dyr en sofa.

Og køberen var villig til at betale adskillige tusinde kroner over vurderingen. Men på sin vis er det ikke så overraskende, at arkitektens navn har fået hammerslaget til at stryge sådan til vejrs.

Flemming Lassens møbler er nemlig »ekstremt eftertragtede« på det internationale designmarked, lyder det i en pressemeddelelse fra auktionshuset.

Arkitektens værker trak således også de to højeste hammerslag ved auktionen. Hans ikoniske lænestol "Den Trætte Mand" blev solgt for 590.000 kr.

"Den Trætte Mand" gik for 590.000 kr. Foto: Bruun Rasmussen Kunstauktioner

»Vi har stadig verdensrekorden på denne model, der blev solgt for 1,42 mio. kr. i 2014, og er dermed den danske arkitekt, hvis møbler har opnået de højeste priser på vores auktioner,« siger Peter Kjelgaard, lederen af afdelingen for design og kunsthåndværk i det 20. århundrede.

Både sofaen og lænestolen er ifølge auktionshuset karakteriseret ved godt håndværk og et »nærmest naivt« formsprog. Sofaen var udført i ca. 1935 hos snedkermester Jacob Kjær, mens lænestolen menes at være udført mellem 1936 og 1940 hos snedkermester A.J. Iversen.

Sofaen, der stod med sin oprindelige polstring i beige, nistret uld, var ifølge pressemeddelelsen vurderet til mellem 150.000 og 200.000 kr. og oversteg således forventningerne.

Lænestolen nåede lige knap den høje ende af vurderingen, der lød på mellem 400.000 kr. og 600.000 kr.