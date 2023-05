JP Horsens briefing 19.5

Jeg slap dengang for at stå skoleret, men så ”heldig” var et lokalt murerfirma ikke, da det for nyligt byggede den nye Coop365 i Sydbyen. Her fik virksomheden besøg af Arbejdstilsynet, og det faldt ud på en måde, som murermester Claus Jørgensen ærgrer sig over.

Det er ikke kun i Sydbyen, at der bliver bygget nyt. For efter 14 års tilløb til nybyggeri på Strandspromenaden 13-15, er der endelig grønt lys til det forestående boligbyggeri.

Og så er der også nyt fra Håndværkerforeningen, der for nogle måneder siden lukkede, da den tidligere forpagter gik konkurs. Nu er en ny restauratør klar til at give stedet en chance.

Og endelig har vi trukket en heldig vinder af billetter til Rock i Lunden 2. juni med Blæst + Kesi. Se længere nede, hvem vinderen er.