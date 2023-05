I efteråret købte han 30 pct. af virksomheden.

Et halvt år senere købte Troels Holch Povlsen yderligere 7 pct.

Bestseller-stifteren deler ejerskabet af Jacobsen Plus med Claudia og Peter Jacobsen, der i 2010 stiftede møbelhuset, og sammen har de været gennem et 2022, hvor årets resultat har taget et dyk sammenlignet med tidligere.