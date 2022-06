Et andet argument for at rejse til Japan lyder, at japanerne er førende inden for velfærdsteknologi. Endnu en tematik, som giver al mulig mening at fokusere på. Ikke mindst i en tid med mangel på hænder. I den kontekst er det i øvrigt lidt paradoksalt, at det i 2017 var en delegation fra Japan, som rejste til Aarhus for at lære ved Careware-konferencen om velfærdsteknologi.

»I Danmark ser vi teknologier, som anvendes i praksis, og som tilgodeser et reelt behov. Det var en øjenåbner for den japanske delegation,« udtalte Jun Yamaguchi, som i 2017 stod i spidsen for den japanske delegation i Aarhus, efterfølgende.

For mig at se er det den rette beslutning at træde lidt på bremsen. Måske kan færre end 16 personer samle viden i Japan og tage den med sig hjem? Måske kan man invitere japanerne til Aarhus, som Peter Sporleder, der er medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget for De Konservative, f.eks. har spurgt til.