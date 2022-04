Præsident Zelenskyj fortalte også om tusindvis af mennesker, der er i risiko for at dø, fordi nødhjælp ikke kan komme frem, ikke engang det allermest basale.

Og Folketinget blev mindet om, at selv om vi har gjort meget, er der brug for, at vi gør mere. Meget mere. For der er krig i Europa.

Det er helt afgørende, at vi står sammen i EU og i Nato. Det kan Danmark være med til. Vi kan være med til at påvirke i Nato, og vi kan være med ved forhandlingsbordet, når EU drøfter forsvarssamarbejdet. Det vil sige – hvis vi stemmer JA den 1. juni. Det er min helt klare anbefaling – stem ja den 1. juni. Det skal ikke lykkes Putin at slå kiler ind i Europa. Nej, tværtimod rykker vi sammen i det europæiske fællesskab.