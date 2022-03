Ministeren skal kende sin besøgstid i Fjellerup

En dejlig nyhed for Fjellerup, Norddjurs kommune og den gamle strandkro, der står og forfalder. Derfor blev jeg også ekstra ærgerlig over at læse, at Indenrigs- og Boligministeren nu var gået ind i sagen med henblik på at stoppe tilladelsen.

Min første tanke var at det kunne simpelthen ikke være rigtigt. Hvorfor ville ministeren nu blande sig? I byrådet i Norddjurs er der flertal for og enighed om, at man ønsker at give tilladelsen. De har faktisk også mulighed for at gøre det, da de for år tilbage fik mulighed for at give dispensation, da Fjellerup blev udvalgt som et kystområde, man gerne ville udvikle.