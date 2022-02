Den første ferie ude af en »samfundskritisk« coronaskygge er over os. For nogle bliver det tiltrængt hårdt arbejde.

Mundbind? Frivilligt. Coronapas? Overflødigt. Forsamlingsforbud? Ophævet. Smitterisiko? Tilsyneladende betragtelig, hvis man ikke allerede har været der. For første gang, siden coronaepidemien gjorde sit indtog i Danmark for to år siden, går vi ind i en ferieuge, hvor vi ikke er underlagt en »samfundskritisk sygdom«.

Siden den 31. januar har alle de restriktioner, som corona med det stempel har fordret siden den første nedlukning i marts 2020, været ophævet. Og de mange hjørner af oplevelsesøkonomien, som har været gennem alskens nedlukninger og begrænsninger – museer, attraktioner, kulturliv – skal for alvor i arbejdstøjet igen. Som biograferne eksempelvis, hvor vinterferien har ry for at være en af årets travleste uger.

De seneste to år har budt på mange udfordringer og frustrationer for virksomheder, kunstnere mv. i en række brancher. Det er på høje tid, at hårdt prøvede restauratører, selvstændige og ansatte kan få et mere normalt arbejdsliv tilbage.

Vi har set en Michelin-restaurant som Gastromé gå konkurs (men dog genopstå) i krisetiden. Vi har set Den Gamle By lukke ned i julens højsæson to gange. Vi har set alt fra private fester til festivaler blive udskudt eller aflyst. Og hver gang har hårdtarbejdende mennesker mærket konsekvenserne – ofte også ind i privatlivet. Som folkene bag tjener- og showkonceptet Café Kølbert, hvor stifter Lars Ringdal i oktober 2020 i JP Aarhus berettede om en omsætning, der var faldet med 97 pct. uden udsigt til støtte – og om at sælge bilen for at holde sammen på privatøkonomien.

Og restauratøren Martin Ib, hvis nye sted, MIB Restaurant Aarhus Airport, i april 2020 gik konkurs, nærmest inden det nåede at komme i gang, da al den rejseaktivitet, konceptet byggede på, med et slag forsvandt. 14 medarbejdere blev afskediget.

Man fornemmer nu, at østjyderne har taget den ”nye” tid til sig. Altså mere normale tilstande. Ja, man holder afstand, og det er ikke sjældent, man passerer en tom bøtte håndsprit. Men folk er ude i virkeligheden, og i langt de fleste tilfælde kan man se deres ansigter. I sidste weekend gik jeg en tur gennem Salling sammen med min familie, og det var en lige dele overvældende og befriende oplevelse. Overvældende, fordi man lige skulle vænne sig til at komme så tæt på fremmede igen. Befriende i lyset af restriktionernes forsvinden, og fordi min familie og jeg selv havde corona for nogle uger siden. Vi slap rimelig let igennem, og i mit hoved har det affødt en særlig lettelse at være på den anden side, om man vil (så længe det nu holder, inden reinfektionen spøger). Men jeg har stor respekt for, at ikke alle er så heldige. Derfor skal man stadig tænke sig om, respektere sidemanden og alle de ting, epidemien har trænet os i. Siden nytår har østjyderne i Aarhus, Odder, Favrskov, Skanderborg, Silkeborg, Norddjurs og Syddjurs afleveret over 130.000 coronapositive prøver i en pcr-test – svarende til ca. hver femte indbygger. Heldigvis er indlæggelsestallene lave, og med så høj en smitte taler vi formentlig om en-to ugers ventetid, inden smittekurven knækker her, som den har gjort det i hovedstaden, vurderede ledende AUH-overlæge Lars Østergaard tidligere på ugen i JP Aarhus.

Det lyder lovende, men det betyder vel så også, at vinterferien for de endnu usmittede kommer med en vis iboende smitterisiko, hvis man påtænker at gøre brug af de genvundne friheder. Det er et personligt valg, hvor man vil lægge sit snit i genåbningen. Men jeg håber, at såvel østjyderne som Østjylland får en velfortjent og god ferieuge – uanset om den byder på fritid eller tiltrængt travlhed.