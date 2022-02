10/02/2022 KL. 07:30

137.000 positive siden nytår: Smittekurven kan knække i Østjylland om »en til to uger«, vurderer eksperter

Mens kurven er knækket i København og omegn, er det samme endnu ikke sket i de østjyske kommuner. Her er der registreret over 137.000 coronapositive PCR-test siden nytår. Men der er lys forude, vurderer to eksperter.