2022 skal være et år i optimismens tegn

På vegne af Erhverv Aarhus vil jeg i det følgende tillade mig at have et fremadskuende og optimistisk blik på 2022. Det vil jeg gøre på vegne af byens brede erhvervsliv og især virksomhederne inden for kultur, sport og oplevelsesindustrien, der har været særlig hårdt ramt de seneste par år. For vi er ved at være et sted, hvor vores muligheder for at opleve sammen med familie og venner igen skal være i fokus.

Mit ønske for det kommende år er, at vi igen skal kunne færdes uden store bekymringer og nyde godt af byen og dens alsidige kulturliv. Aarhus har nemlig så meget godt at byde på, når byens mange og stærke aktører inden for kulturlivet, sporten og oplevelsesindustrien har mulighed for at udfolde sig. Inden for kort afstand i midtbyen finder man både store og internationalt anerkendte kulturinstitutioner samt en underskov af spændende og interessante teatre, museer og andre kulturelle oplevelser, der alle er med til at gøre Aarhus speciel. Og bevæger man sig blot få kilometer uden for bymidten, kan sportsfans bakke op om fodbold, håndbold og basketball på højeste niveau i Danmark.

Samlet set har Aarhus et stærkt kultur- og sportsliv, vi som borgere og erhvervsliv i Aarhus skal være både glade for og stolte over – og ikke mindst bakke op om. Byens mangfoldige udvalg af oplevelser er et resultat af mange dygtige aktører, der hver dag leverer et dedikeret stykke arbejde for at skabe den bedst mulige, mest attraktive og oplevelsesrige by for både aarhusianere og gæster. Blandt disse aktører er VisitAarhus, som hver dag yder en vigtig indsats for at tiltrække gæster til Aarhus-regionen og på fornem vis spiller de mange oplevelser i Aarhus på banen til gavn for byens borgere under sloganet ”A great place to live is a great place to visit”. For det er jo sådan, det er.

Det mangefacetterede kulturliv og de mange oplevelser, som Aarhus tilbyder, udgør også et stort aktiv for erhvervslivet i byen. Det aktive kulturliv med masser af aktiviteter er vigtigt for, at virksomhederne i Aarhus formår at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Og i den sammenhæng spiller et spændende og varieret udbud af oplevelser inden for såvel kultur som sport og sammen med et levende og aktivt handels-, café- og restaurationsliv altså en central rolle. Kultur og Borgerservice har sammen med Erhverv Aarhus startet Business & Culture Forum, hvor politikere sammen med aktører fra kultur- og erhvervslivet arbejder for at skabe endnu mere synergi mellem netop kultur- og erhvervslivet. Kultur- og erhvervslivet er gensidigt afhængige af hinanden, og vi skal derfor hele tiden forsøge at spille os bedre, hver for sig og sammen.

Vores første store projekt er Music City Aarhus 2022, hvor vi arbejder for at genstarte byen og sætte yderligere gang i aktiviteterne i hele oplevelseslivet i Aarhus. Det skal være til gavn og glæde for alt det, vi oplever sammen, i det aarhusianske udeliv.

For at optimismen for alvor kan trænge igennem i 2022, og ovenstående ønsker kan indfries til fulde, bør der være en langsigtet plan for den løbende håndtering af corona og andre kriser, så byens borgere og virksomheder får størst mulig sikkerhed for udviklingen i den nærmeste fremtid. En plan, som erhvervslivet gerne vil være med til at udforme, og som vi i Erhverv Aarhus hellere end gerne tager del i. Det er vores overbevisning, at en sådan langsigtet plan er afgørende for, at vi alle igen i fulde drag kan nyde de mange gode oplevelser, som Aarhus har at byde på. I 2022 skal det handle om musikken. Aarhus er musikby og dedikerer nu et helt år til at gøre det ekstraordinære – både for dem foran, på og bag scenen. Music City Aarhus 2022 samler byens borgere, musikaktører og erhvervsliv med musikken som fortegn. Startskuddet til Music City Aarhus tages den 26. marts med en række åbningskoncerter i midtbyen med temaet ”Lydsporet fra en by”, og det følges op af masser musikaktiviteter til glæde for alle borgere og gæster resten af året i vores dejlige by. Du kan godt glæde dig! Byens musikaktører, spillesteder og øvrige kulturaktører ser frem til at møde os alle i løbet af musikåret 2022. Stay tuned!