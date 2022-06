Solceller forskønner ikke byen

Mit forslag er, at vi aktiverer de mange store private og offentlige bygninger med flade tage. Store industriområder, Skejby Sygehus mv. Her kan man med fordel udlægge rigtig store arealer, her er let adgang til at servicere anlæggene og let adgang til at opsamle overskudsel. Endelig kan bygningsejerne skabe sig en lille sideforretning og pynte på deres CO 2 -regnskab.

Boligejere og lejere kan så leje sig frem til 10-50-200 kvm eller endnu flere kvm solceller, som afregnes personligt ligesom en del af en regnskov i Sydamerika. Vi har millioner af kvm industritage liggende over hele landet, der bare venter på at få monteret solceller, og her vil solcellerne ikke skæmme.