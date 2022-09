Stop nu med at fortælle de unge, at de skal vælge en erhvervsuddannelse

Vi lærer med sanserne og husker med kroppen. Lyst til læring opstår, når faglig viden folder sig ud og giver mening hos eleverne. Det er den praksisnære og praksisorienterede undervisning på erhvervsskolerne garant for.

Derfor giver det god mening at bringe netop det i spil i folkeskolen, hvis vi skal have flere til at fatte interesse for erhvervsskolerne. Det kan undervisningsmaterialet, som er blevet produceret under projektet EUD for alle, skabe.

Målet for EUD for alle er, at flere kender til, starter på og gennemfører en erhvervsuddannelse.