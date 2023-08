31/08/2023 KL. 06:00

Seniorlejere føler sig snydt af Go' Bolig

I salgsannoncen blev der lokket med seniorboliger kun for lejere over 55 år. Så flyttede de første seniorlejere ind, men nu har udlejeren ændret reglerne, så unge også kan bo der. To eksperter giver deres bud på, om det er lovligt.