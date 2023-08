23/08/2023 KL. 06:00

For abonnenter

Aarhus' bilfri søndag kaldes »et flop«: En helt almindelig lørdag havde langt flere lukkede gader

Kommunens forsøg med bilfri søndag møder kritik fra flere parter for at være alt for lidt. Kun syv gader og én plads bliver afspærret søndag, mens 26 gader blev afspærret i forbindelse med vejfester i Aarhus lørdag.