En deadline inden sommeren 2023 er allerede overskredet, og der er heller ikke udsigt til, at der kommer en underskrift på en kontrakt, inden det om to uger officielt bliver efterår, erkender Lars Dige Knudsen.

»Der er seriøse dialoger, men vi er ikke tæt på noget, der begynder at ligne, at vi lander en aftale. Det er simpelthen for tidligt,« fastslår han.

Private penge er væk

Tilførelsen af privat kapital er en bunden opgave, efter at de 30 mio. kr., som den private investor Jens Stausholm i 2019 indskød i lufthavnen, er væk. Hans ejerandel er i dag tæt på nul, og fraværet af privat kapital kan sætte både lufthavnen og lufthavnens primære ejer, Aarhus Kommune, i en risikabel situation.