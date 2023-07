»Jeg kan ikke undgå at lægge mærke til, at der er en forskel i prisen på omkring 500 kroner pr. time. Det er alligevel meget set i lyset af, at kommunerne sagsbehandler efter den samme lovgivning,« lyder det fra Michael Ancher, der er formand for DI Byggeri Østjylland, i en pressemeddelelse.

Handler ikke kun om prisen

Det er dog ikke kun timeprisen, der er afgørende, forklarer Michael Ancher.

Sagsbehandlingstiden er nemlig også vigtig, og også her er der store forskelle på kommunerne.