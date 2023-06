Erhvervsmand valgt til Aarhus Airport’s bestyrelse

Aarhus Airport tilføjer endnu et medlem til lufthavnens bestyrelse på et mandat for Norddjurs og Syddjurs kommuner.

Den 51-årige Jørgen O. M. Laursen, som kommer med 30 års international ledererfaring, bliver erhvervslivets nye stemme i den østjyske lufthavn, oplyser lufthavnen i en pressemeddelelse.

»Med Jørgen O. M. Laursen om bord knytter vi det internationalt orienterede erhvervslandskab på Djursland endnu tættere til lufthavnen,« siger Lars Dige Knudsen, som er bestyrelsesformand for Aarhus Airport i meddelelsen.