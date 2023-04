Hos arrangørerne bag Aarhus Festuge vækker det begejstring, at ’Postyrium på hjul’ kommer til byen som et led i festivalen.

»Vi er meget glade og stolte over, at Det Kongelige Teater har valgt at deltage i Aarhus Festuge med et imponerende setup. Postyrium er et unikt tilbud til børn, hvor de kan gå på opdagelse og få øjnene op for kunstformer, de måske ikke til daglig bliver præsenteret for,« fortæller Alexander Nitze, producent for Aarhus Festuge med ansvar for programmet i Byparken i en pressemeddelelse.