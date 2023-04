Hvem har ansvaret for, at dødssyge kræftpatienter ikke har fået den operation, som patienterne har et lovbefalet krav på?

Spørgsmålet må patienter på Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital (AUH) vente med svaret på. Hospitalsledelsen på AUH har erkendt, at omkring 40 kræftpatienter på afdelingen har fået ukorrekt besked om, at de ville miste plads på ventelisten til operation, imens muligheden for behandling i udlandet blev undersøgt. Men hvem der traf beslutningen om at give patienterne den ulovlige besked, optager ikke hospitalsledelsen: