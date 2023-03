I sidste måned forbød EU-Kommissionen Tiktok på de ansattes telefoner efter den 15. marts i år. Det danske Center for Cybersikkerhed har ligeledes anbefalet, at statsligt ansatte sletter appen fra deres tjenstlige enheder, og medlemmer af Folketinget er også blevet opfordret at droppe Tiktok på deres telefon. Flere andre kommuner har også fulgt den linje, som udspringer af en bekymring for, at Tiktok – som er underlagt kinesiske efterretningsmyndigheders adgang til data – samler meget mere data, end Tiktok har behov for.