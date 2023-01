Forsinkede og aflyste letbanetog i Aarhus-området har ikke alene givet passagernes tilfredshed et nyk ned, det har også kostet det regionale trafikselskab Midttrafik dyrt. Desuden viser et hidtil fortroligt dokument, at det kan komme til at koste millioner af kroner, hvis letbanen skal klædes på til at kunne køre uden problemer i frostvejr.