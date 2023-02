10/02/2023 KL. 11:45

For abonnenter

Han har underholdt for fulde sale hele sit liv, men først som 50-årig indså Sigurd Barrett noget meget vigtigt

Bibelen, danmarkshistorie, nordiske guder og nu naturvidenskab. Sigurd Barrett har været rundt om dem alle og formidler budskaber i børnehøjde akkompagneret af musik. Men det tog den folkekære entertainer mange år at vriste sig fri af frygten for ikke at være god nok.