Gnags åbner Aarhus Festuge: »Hvis man vil være sammen med os, skal man ikke være for fimset«

Musik at samles om

Tiden i kollektivet i Haraldsgade var »en lang kreativ proces«, siger Peter A.G. Nielsen. Fire år efter de unge drenge flyttede ind, etablerede de i 1975 pladestudiet Feedback i en tilbygning.

»Vi havde selv produktionsmuligheder og kunne prøve alle vores ideer i praksis. Vi kommer fra Skjern, hvor vi boede tæt på jernbanen, og det samme gjorde vi i Viby. Vi elskede den længsel, der var i lyden af banen,« siger han og påpeger, at sus fra jernbanen kan høres på nogle af bandets ældste indspilninger.

De første 10 år formåede Gnags dog ikke at tjene ret mange penge på at spille i alle afkroge af Aarhus. Så derfor tog de jobs for at tjene penge til at udleve deres drøm med musikken.

»Det var nemt at finde arbejde i Aarhus dengang. Der er det os, der op gennem 70’erne har stået på Ingerslevs Boulevard og smurt madpakker til dem, der om aftenen kom til vores koncerter. Det var slet ikke usundt for os at skulle tage et arbejde for at få det til at løbe rundt, det var meget godt.«

Hvad har det betydet for jer, at I er startet og vokset i Aarhus og ikke f.eks. København?

»Jeg har oplevet det sådan, at mange af de unge mennesker i vores generation, der flyttede til Aarhus for at studere, kom fra provinsen. Der har man en barnlig glæde for det fælles med sig. Der kom tivoli om sommeren, og vi længtes efter julejazz på hotellet, for det er vi vokset op med. De små samfund lever på det, vi kan være fælles om. Der kan jeg se, at meget af det musik, der er kommet ud af Aarhus, egner sig godt til, at folk skal samles,« siger Peter A.G. Nielsen.

Den danske sangskat

Gennem årene har skiftende besætninger indtaget scenen sammen med ”Peter A.G.”, der er eneste konstante medlem siden begyndelsen. Men essensen af Gnags har været det samme hele vejen – det at være fælles om musikken, siger han.

»Det er derfor, vi aften efter aften kan skabe en fest. Det gør vi så ubehøvlet og tilforladeligt vi kan på samme tid, fordi hvis man vil være sammen med os, skal man ikke være for fimset. Der findes mange forskellige slags mennesker, og når vi går på scenen, er det Gnags, der bestemmer, hvilken måde vi er sammen på.«