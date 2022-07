Der er plads til 240 nye lærerstuderende på VIA University Colleges campus i Silkeborg, når det kommende studieår går i gang.

Men foreløbig er kun 83 af studiepladserne optaget. Og drømmer man om at blive pædagog, så er der stadig mulighed for at søge ind på VIA’s afdeling i Holstebro. Her er nemlig 172 uddannelsespladser, men blot 103 af dem er fyldt op, viser oversigten over antallet af ledige studiepladser, efter at ansøgerne til de videregående uddannelser landet over i denne uge har fået svar på, om de har fået plads på deres drømmeuddannelse eller ej.