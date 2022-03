AGF-direktør: »Jeg skulle ikke svare på disse spørgsmål, hvis vi havde heddet noget andet«

Der er ikke meget at smile af for tiden, medgiver Jacob Nielsen.

Efter at have mænget sig med de bedste klubber i Superligaen to år i træk, efter at have mærket optimismen blomstre og efter at have vundet det første sæt (bronze)medaljer i to årtier er det ikke lige så sjovt at være direktør i AGF.

I weekenden blev fodboldklubbens skæbne i grundspillet endegyldigt besejlet, da Randers slog Silkeborg og dermed umuliggjorde et AGF-hattrick om at slutte blandt ligaens seks bedste hold for tredje å