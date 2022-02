Det er ”efter pres fra kulturministeren”, Ane Halsboe-Jørgensen (S), at Musikhuset Aarhus har indgået en aftale med arrangørerne bag nationalballetten om at aflyse forestillingen.

Aarhus Kommunes rådmand for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad (R), siger, at han har ”taget kulturministerens ønske om en aflysning til efterretning”.

- Jeg er glad for, at det er lykkedes at indgå en aftale. Det er afgørende for mig, at vi kraftigt tager afstand fra det russiske overgreb mod Ukraine, siger han i pressemeddelelsen.

Han opfordrer dog samtidig regeringen til fremover ”at sikre det nødvendige hjemmelsgrundlag samt klare retningslinjer frem for at foretage instruktioner gennem pressen”, står der i pressemeddelelsen.