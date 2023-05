Biden og republikanere når foreløbig aftale om gældsloft

Gældsloftet står for nuværende på 31.400 milliarder dollar, som svarer til 217.558 milliarder danske kroner.

Hvilke indrømmelser - hvis nogen - som Joe Biden har været nødt til at gøre sig, for at få republikanerne med på at hæve gældsloftet, står heller endnu ikke klart.

Tidligere har der været forlydender om, at Joe Biden skulle være klar til at nedjustere sin store plan om at styrke det amerikanske skattevæsen, IRS, for at komme landets problemer med skattesnyd til livs.