Biden og McCarthy meldes tæt på enighed om gældsloftet

USA’s præsident, Joe Biden, og formanden for Repræsentanternes Hus, republikanske Kevin McCarthy, nærmer sig en aftale om at hæve det amerikanske gældsloft.

Det oplyser en amerikansk embedsmand.

Aftalen lyder ifølge embedsmanden på at hæve gældsloftet i to år, mens man sætter et loft på størstedelen af det offentlige forbrug, bortset fra når det kommer til militæret og veteraner.