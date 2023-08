Det var allerede i 2006, at den tidligere topchef for det amerikanske justitsministeriums afdeling for specialoperationer under USA’s narkopoliti – DEA - Derek Maltz opdagede, at der var noget galt.

Gennem de seneste måneder havde hans folk i hemmelighed efterforsket det ny og dengang nærmest ukendte stof fentanyl, der pludselig lagde store dele af Chicagos gader øde. Stoffet var simpelthen så potent, at det slog folk ihjel.