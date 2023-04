Der går nærmest ikke en dag uden en sag om USA’s tidligere præsident republikaneren Donald Trump.

I denne uge handler det om voldtægtsanklagerne i en flere år gammel sag, der tirsdag var sat til at begynde ved en føderal domstol på Manhattan i New York. Her skulle en dommerudpeget jury ifølge avisen New York Times for første gang høre den 79-årige klummeskribent og forfatter E. Jean Carrolls opsigtsvækkende anklager om, at den tidligere præsident tilbage i midten 1990’erne voldtog hende i et prøverum i et stormagasin.