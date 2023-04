Trump: Min eneste forbrydelse var at beskytte vores nation

- Vores retssystem er blevet lovløst. De (Demokraterne red.) bruger det til at vinde valg, siger Donald Trump.

Det var omkring klokken 13.30 lokal tid, at Donald Trump gik ind i retsbygningen. Cirka en time senere blev han stillet for en dommer og hørte anklagerne mod ham.

Omkring klokken 15.30 forlod han retsbygningen uden at udtale sig for at vende tilbage til Mar-a-Lago i Palm Beach i delstaten Florida.

Umiddelbart efter løftede statsadvokat Alvin Bragg sløret for nogle af de nærmere detaljer i anklagerne.

Han oplyste blandt andet, at Trump skal have betalt tys-tys-penge til to forskellige kvinder og en tidligere dørmand i Trump Tower.

- Alle kommentatorer og juridiske analytikere siger, at der ikke er nogen sag, hævder Donald Trump.