Professor tvivler på grundlaget for Trump-sag

- Det er, fordi pengene blev betalt mindre end to uger før præsidentvalget. Derfor er påstanden - og det sagde Alvin Bragg også på pressemødet - at det, at Stormy Daniels fik pengene, var et forsøg på at få hende til at tie stille, så Trump kunne vinde valget.

- Med andre ord, at de 130.000 dollar var et ulovligt kampagnebidrag, fortæller han.

Jørn Brøndal mener ikke, at det er den stærkeste sag, anklageren har præsenteret tirsdag.

Især fordi anklageren skal bevise, at Trump gjorde det for at vinde valget - og ikke blot for at redde sit ægteskab.

Desuden undersøgte det amerikanske justitsministerium tidligere dele af sagen, men valgte ikke at gå videre med det. Også det kan blive et problem for Alvin Bragg, vurderer Jørn Brøndal.

Strafferammen er ifølge professoren op til fire år.

Men det betyder ikke nødvendigvis, at Donald Trump ender med en fængselsdom, såfremt han bliver fundet skyldig, understreger Jørn Brøndal.

Han fremhæver to andre sager, der kan være på vej, som han ser som mere overbevisende.

Det drejer sig om en sag i delstaten Georgia, hvor påstanden er, at Trump forsøgte at omgøre valgresultatet ved præsidentvalget i 2020.

Den anden sag handler om det stormløb mod Kongressen, der fandt sted 6. januar 2021. Også i den sag undersøges Donald Trumps rolle.