I en række særdeles kontroversielle udtalelser har det yderligtgående republikanske medlem af Repræsentanternes Hus Marjorie Taylor Greene i de seneste dage talt for, at USA’s republikanske stater en gang for alle separerer sig fra resten af USA.

Udtalelserne har fået flere republikanere og demokrater til at fare i flint. Men en ting er ifølge flere iagttagere endnu mere bemærkelsesværdigt.