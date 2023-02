Baldwin nægter sig drabsskyldig og udeblev fra første retsmøde

Anklagere i den amerikanske delstat New Mexico, hvor hændelsen skete, rejste i januar anklagen mod Baldwin. Her indgik to forskellige anklagepunkter om uagtsomt manddrab. Ifølge anklagerne har han ”hensynsløst” tilsidesat sikkerheden forud for fotografens død.

Også Hanna Gutierrez-Reed, der var ansvarlig for våben på filmsettet, er blevet tiltalt for uagtsomt manddrab.

Sagens anklagere droppede tidligere på ugen en anklage med udsigt til fem års fængsel. I stedet har Baldwin nu udsigt til en mildere strafudmåling på op til 18 måneder, hvis han bliver kendt skyldig. Anklagen lyder stadigvæk på uagtsomt manddrab.