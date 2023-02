12/02/2023 KL. 14:25

Marjorie Taylor Greene er valgfornægteren, der i sin kritik klædte sig ud som kinesisk spionballon

Marjorie Taylor Greene gjorde sig i denne uge bemærket under den årlige State of the Union-tale med udbrud og en nedadvendt tommelfinger, men det er ikke første gang, politikeren tiltrækker sig opmærksomhed. Heller ikke som centrum for kritik.