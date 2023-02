Strid om gældsloft kan føre til dyb krise i USA

Det Hvide Hus kalder det for afpresning, men det står klart, at den offentlige sektor i landet vil holde op med at fungere, hvis der ikke opnås enighed om gældsloftet.

En forøgelse af gældsloftet er som oftest rutine og rent historisk ender striden altid med, at Kongressen går ind på at optage flere lån. Dette er sket omkring 80 gange siden 1960’erne ifølge det amerikanske finansministerium.

McCarthy sagde i et tweet tirsdag, at han forhandler på vegne af den amerikanske befolkning for at undgå alt for stort et forbrug.

Biden vil på sin side ikke høre ordet forhandlinger, når det gælder gældsloftet, og striden handler indtil videre om, hvorvidt republikanernes krav til budgettet vil tvinge Demokraterne til at forhandle om gældsloftet.